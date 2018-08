Delmenhorst /Landkreis In einem „neuen, frischen Kleid“ präsentiert sich das neue Programmheft der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft (KOS), mit dem die KOS in das Wintersemester 2018 startet. „Mit dem schönen und bunten Design wollen wir unseren Geburtstag einleiten“, erklärt Claudia Becker, Geschäftsführerin des Trägervereins Frauen und Wirtschaft.

Die KOS gibt es seit 1998. Bereits damals gab es ein Heft mit Veranstaltungen und vielen Weiterbildungsangeboten. Das kommunenübergreifende Projekt ist in der finanziellen Trägerschaft des Landkreises Oldenburg sowie der Städte Oldenburg und Delmenhorst. Über die Jahre haben sich die Bedürfnisse der Frauen jedoch rasant verändert. Was damals Einsteigerkurse in das Internet oder die EDV waren, sind heute unter anderem der Wiedereinstieg in den Beruf, Weiterbildung und Umschulungen. In 20 Jahren hat die KOS rund 3000 Frauen beraten und 11 000 Frauen in 1200 Seminaren in breiter Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen ihres Gebietes weitergebildet. Thematisch will die Koordinierungsstelle am Ball bleiben. So gibt es vor allem für Wiedereinsteigerinnen an den Standorten Delmenhorst, Oldenburg und Wildeshausen verschiedene Angebote. „Alles soll für die Frauen erreichbar und bezahlbar sein und zu familienfreundlichen Zeiten stattfinden“, erklärt Petra Borrmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Delmenhorst.

Aktuell ist auch die Rolle der Frau als Existenzgründerin oder als Führungskraft. „Deshalb enthält unser Programm auch Seminare und Veranstaltungen der Existenzgründungsagentur für Frauen (EFA)“, sagt Becker. Frauen, die sich im Gründungsprozess befinden, soll geholfen werden in eine selbstständige Berufstätigkeit zu finden.

Frauen, die sich weiterbilden wollen, werden von der KOS mit bis zu 200 Euro gefördert. „Es ist immer noch schwierig, Familie und Beruf erfolgreich unter einen Hut zu bringen oder nach einer Unterbrechung wieder in den Beruf zu finden“, sagt Becker. Obwohl sich in den letzten Jahren viel getan habe, wolle man Frauen weiterhin unterstützen. „Es geht unter anderem auch um die berüchtigte gläserne Decke, an die Frauen auch heute noch auf ihrem Weg nach oben auf der Karriereleiter stoßen“, sagt sie.

Mehr Informationen über das Veranstaltungs- und Beratungsangebot gibt es unter Telefon 04221/991187 oder im Internet.

Mehr Infos unter www.frauen-und-wirtschaft.de