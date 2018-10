Delmenhorst /Landkreis Mit einer Geschichte aus der Arbeitswelt wusste Katja Taranczewski vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zu überraschen: Laut einer Studie gebe es in Deutschland mehr Vorstandsmitglieder, die Thomas oder Michael heißen, als Frauen in Leitungsgremien. Noch immer sind Frauen in der Gesellschaft nicht gleichgestellt – setzten sich aber gemeinsam mit vielen Männern dafür ein, dass sich daran etwas ändert.

In der Markthalle Delmenhorst wurde am Donnerstagabend mit rund 100 Gästen das 20-jährige Bestehen der beiden Projekte Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“ (Kos) und Existenzgründungsagentur für Frauen (Efa) gefeiert. Diese dienen laut Oberbürgermeister Axel Jahnz als „kommunalübergreifender Leuchtturm für Oldenburg, Delmenhorst und Landkreis. Die Erfolgsbilanz kann sich wirklich sehen lassen.“ Etwa 600 Beratungen würden pro Jahr durchgeführt, um Frauen den Wiedereinstieg in den Beruf oder eine Selbstständigkeit zu ermöglichen – die meisten davon erfolgreich. Zudem seien 90 Betriebe vernetzt, um gezielt an ihrer Familienfreundlichkeit zu arbeiten.

Für die Frauenrechte treten die Gleichstellungsbeauftragten Petra Borrmann (Delmenhorst) und Wiebke Oncken (Oldenburg), Hans-Werner Aschoff (Geschäftsführer Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis), Claudia Becker, (Geschäftsführerin Trägerverein „Frauen und Wirtschaft“) gemeinsam mit Jahnz und Taranczewski ein.