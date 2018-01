Delmenhorst /Landkreis Die neuen Kreismeister in den Freihand- Disziplinen sind: Armbrust 10m Herren 1: Einzel – Markus Hoffmann, SV Annenheide, Armbrust international 30m Herren 1: Einzel – Markus Hoffmann, SV Annenheide

Wurfscheiben Trap Junioren 2 m: Einzel – Klinker, Sören, SV Annenheide, Wurfscheiben Trap Junioren 1 w: Einzel – Wintermann, Saskia, SV Langenberg, Wurfscheiben Trap Herren 1: Mannschaft - SV Annenheide, Einzel – Klinker, Gabor, SV Annenheide, Wurfscheiben Trap Herren 2: Einzel – Niehaus, Thorsten, SV Urneburg, Wurfscheiben Trap Herren 3: Einzel – Klinker, Jürgen, SV Annenheide, Wurfscheiben Trap Herren 4: Einzel – Raschen, Hans-Hermann, SV Bookholzberg

Luftgewehr Jugend- w: Mannschaft – SV Urneburg, Einzel – Meyer, Nina, SV Urneburg, Luftgewehr Jugend- m: Einzel – Tönjes, Daniel, SV Urneburg, Luftgewehr Junioren 1 w: Mannschaft – SV Urneburg, Einzel – Finke, Stephanie, SV Annenheide, Luftgewehr Junioren 1 m: Einzel – Henkel, André, SV Urneburg, Luftgewehr Junioren 2 w: Einzel – Rademacher, Johanna, SV Annenheide, Luftgewehr Herren 1: Mannschaft – SV Langenberg, Einzel – Buntrock, Pascal, SV Langenberg, Luftgewehr Damen 1: Mannschaft – SV Bergedorf, Einzel – Dick, Desiree, SV Annenheide, Luftgewehr Herren 2: Einzel – Berking, Uwe, SV Langenberg, Luftgewehr Damen 2: Einzel – von Minden, Silke, SV Langenberg, Luftgewehr Herren 3: Mannschaft – SV Langenberg, Einzel – Strodthoff, Werner, SV Langenberg, Luftgewehr Damen 3: Mannschaft – SV Langenberg, Einzel – Gode, Ute, SV Langenberg, Luftgewehr Herren 4: Einzel – Jeschke, Manfred, SV Langenberg, Luftgewehr Damen 4: Einzel – Jüchter, Marlies, SV Hude, Luftgewehr Mix – Team Junioren: Team – SV Urneburg, Henkel, André mit Kuntzen, Annika, Luftgewehr Mix – Team: Team – SV Langenberg, Buntrock, Pascal mit Harfst, Andrea

Luftpistole Jugend w: Mannschaft – SV Urneburg, Einzel – Popken, Leandra, SV Urneburg, Luftpistole Junioren 1 m: Einzel – Henkel, André, SV Urneburg, Luftpistole Junioren 2 w: Einzel – Knaupe, Mira, SV Urneburg, Luftpistole Mix – Team Junioren: Team – SV Urneburg, Henkel, André mit Knaupe, Mira, Luftpistole Herren 1: Mannschaft – SV Tell Delmenhorst, Einzel – Stürken, Marcel, SV Tell Delmenhorst, Luftpistole Damen 1: Einzel – Ihde, Nicola, SV Bookholzberg, Luftpistole Herren 2: Einzel – Scheffler, Erik, SV Delmenhorst 1847, Luftpistole Damen 2: Einzel – Jüchter, Anika, SV Hude, Luftpistole Herren 3: Mannschaft – SV Langenberg, Einzel – Wille, Rüdiger, SV Langenberg, Luftpistole Herren 4: Einzel – Oehlschläger, Dieter, SV Hude

50m – Pistole Herren 1: Einzel – Scheffler, Erik, SV Delmenhorst 1847

Schnellfeuerpistole Herren 1: Einzel – Sündermann, Lars, SV Delmenhorst 1847

Luftpistole (mehrschüssig) 10m Herren 2: Einzel – Mast, Hardy, SV Schönemoor

Zimmerstutzen Jugend w: Einzel – Offer, Ronja, SV Annenheide, Zimmerstutzen Junioren 1 w: Mannschaft – SV Annenheide, Einzel – Finke, Stephanie, SV Annenheide, Zimmerstutzen Junioren 1 m: Einzel – Vosteen, Tobias, SV Annenheide, Zimmerstutzen Junioren 2 w: Einzel – Rademacher, Johanna,, SV Annenheide, Zimmerstutzen Herren 1: Einzel – Markus Hoffmann, SV Annenheide, Zimmerstutzen Damen 2:, Einzel – Harfst, Andrea, SV Tell Delmenhorst,

Zentralfeuerpistole 25m Herren 1: Mannschaft – SV Tell Delmenhorst, Einzel – Stürken, Marcel, SV Tell Delmenhorst, Zentralfeuerpistole 25m Herren 3: Einzel – von Seggern, Birger, SV Tell Delmenhorst

Standardpistole 25m Jugend m: Einzel – Backhaus, Max, SV Langenberg, Standardpistole 25m Junioren 1 m : Einzel – Hemme, Tobias, SV Langenberg, Standardpistole 25m Herren 1: Einzel – Sündermann, Lars, SV Delmenhorst 1847, Standardpistole 25m Herren 3: Einzel – Rüdebusch, Volker, SV Langenberg,

Pistole 9 x 19mm 25m Herren 1: Mannschaft – SV Tell Delmenhorst, Einzel – Siegert-Lingen, Helmuth, SV Tell Delmenhorst, Pistole 9 x 19mm 25m Herren 3: Einzel – Kutz, Rainer, SV Tell Delmenhorst, Pistole 9 x 19mm 25m Herren 4: Einzel – Imken, Gert-Dieter, SV Tell Delmenhorst, Pistole 45 ACP 25m Herren 1: Mannschaft – SV Tell Delmenhorst, Einzel – Flege, Sven, SV Tell Delmenhorst, Pistole 45 ACP 25m Herren 3: Einzel – von Seggern, Birger, SV Tell Delmenhorst, Pistole 45 ACP 25m Herren 4: Einzel – Imken, Gert-Dieter, SV Tell Delmenhorst

Revolver 357 Magnum 25m Herren 1: Mannschaft – SV Tell Delmenhorst, Einzel – Siegert-Lingen, Helmuth, SV Tell Delmenhorst, Revolver 357 Magnum 25m Herren 3: Einzel – Schütte, Wolfgang, SV Grüppenbühren, Revolver 357 Magnum 25m Herren 4: Einzel – Harfst, Ralf, SV Tell Delmenhorst, Revolver 44 Magnum 25m Herren 1: Einzel – Schwarz, Joachim, SV Tell Delmenhorst,

Sportpistole 25m Jugend m : Einzel – Backhaus, Max, SV Langenberg, Sportpistole 25m Junioren 1 m : Einzel – Hemme, Tobias, SV Langenberg ,Sportpistole 25m Herren 1: Mannschaft – SV Tell Delmenhorst, Einzel – Stürken, Marcel, SV Tell Delmenhorst, Sportpistole 25m Herren 3: Mannschaft – SV Tell Delmenhorst, Einzel – von Seggern, Birger, SV Tell Delmenhorst, Sportpistole 25m Herren 4: Einzel – Oehlschläger, Dieter, SV Hude

KK – Gewehr – 30 Schuß Herren 1: Einzel – Koß, Maximilian, SV Frisch Drauf

KK – Sportgewehr 50m (3x40) Herren 1: Einzel – Gerwien, Peter, SV Annenheide, KK – Sportgewehr 50m (3x10) Damen 2: Einzel – von Minden, Silke, SV Langenberg, KK – Sportgewehr 50m (3x10) Damen 3: Einzel – Jüchter, Marlies, SV Hude, KK – Sportgewehr 50m (3x10) Herren 3: Einzel – Srodthoff, Werner, SV Langenberg

Perkussionsrevolver Herren 1: Mannschaft – SV Tell Delmenhorst, Perkussionsrevolver Herren 2: Einzel – Siegert-Lingen, Helmuth, SV Tell Delmenhorst, Perkussionsrevolver Herren 3: Einzel – von Seggern, Birger, SV Tell Delmenhorst, Perkussionsrevolver Herren 4: Einzel – Imken, Gert-Dieter, SV Tell Delmenhorst, Perkussionsrevolver Damen 4: Einzel – Kruse, Anke, SV Schönemoor

Perkussionspistole Herren 1: Mannschaft – SV Schönemoor, Perkussionspistole Herren 2: Einzel – Siegert-Lingen, Helmuth, SV Tell Delmenhorst, Perkussionspistole Herren 3: Einzel – Witte, Wolfgang, SV Schönemoor, Perkussionspistole Herren 4: Einzel – Schumacher, Ingolf, SV Tell Delmenhorst, Perkussionspistole Damen 4: Einzel –Kruse, Anke, SV Schönemoor

Perkussionsgewehr Herren 1: Mannschaft – SV Schönemoor, Perkussionsgewehr Herren 2: Einzel – Dombrowski, Heiko, SV Schönemoor, Perkussionsgewehr Herren 3: Einzel – Bührmann, Manfred, SV Schönemoor, Perkussionsgewehr Herren 4: Einzel – Schumacher, Ingolf, SV Tell Delmenhorst

Ordonanzgewehr Herren 1: Mannschaft – SV Tell Delmenhorst, Einzel – Flege, Sven, SV Tell Delmenhorst

KK – Liegendkampf Junioren 1 w: Einzel –Dombrowski, Nina, SV Schönemoor,KK – Liegendkampf Junioren 2 m: Einzel – Kinner, Adrian, SV Schönemoor, KK – Liegendkampf Junioren 2 w: Einzel – Alfs, Maraike, SV Schönemoor, KK – Liegendkampf Herren 1: Mannschaft – SV Schönemoor, Einzel – Spille, Nils, SV Schönemoor, KK – Liegendkampf Herren 2: Einzel – Furche, Peter, SV Langenberg, KK – Liegendkampf Damen 2: Einzel – von Minden, Silke, SV Langenberg, KK – Liegendkampf Herren 3: Mannschaft – SV Langenberg, Einzel – Strodthoff, Werner, SV Langenberg, KK – Liegendkampf Damen 3: Einzel – Jüchter, Marlies, SV Hude

KK – 100m Junioren 1 m: Einzel – Henkel, André, SV Urneburg, KK – 100m Junioren 1 w: Einzel – Finke, Stephanie, SV Annenheide, KK – 100m Junioren 2 w: Einzel – Rademacher, Johanna, SV Annenheide, KK – 100m Herren 1: Mannschaft – SV Langenberg, Einzel – Buntrock, Pascal, SV Langenberg, KK – 100m Damen 1: Einzel – Dick, Desiree, SV Annenheide, KK – 100m Herren 2: Einzel – Berking, Uwe, SV Langenberg, KK – 100m Herren 3: Mannschaft – SV Langenberg, Einzel – Rüdebusch, Volker, SV Langenberg, KK – 100m Damen 3: Einzel – Tönjes, Birgit, SV Urneburg, KK – 100m Damen 4: Einzel – Jüchter, Marlies, SV Hude

Auflage-Disziplinen:

Zimmerstutzen Auflage Seniorenklasse – 0 – w -: Einzel – Jüchter, Marlies, SV Hude

Luftpistole Auflage Seniorenklasse 0- w: Einzel – Jüchter, Anika, SV Hude, Luftpistole Auflage Seniorenklasse 1- m: Mannschaft – SV Hude, Einzel – Rüdebusch, Volker, SV Langenberg, Luftpistole Auflage Seniorenklasse 2- m: Einzel – Jüchter, Bernfried, SV Hude, Luftpistole Auflage Seniorenklasse 3- m: Einzel – Schütte, Heiko, SV Hude

Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 0- m: Mannschaft – SV Grüppenbühren, Einzel – Furche, Peter, SV Langenberg, Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 0- w: Einzel – Alfs, Rita, SV Grüppenbühren, Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 1- m: Mannschaft – SV Langenberg, Einzel – Rüdebusch, Volker, SV Langenberg, Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 1- w: Einzel – Bohlin, Sandra, SV Frisch Drauf, Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 2- m: Einzel – Oehlschläger, Dieter, SV Hude, Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 2- w: Einzel – Jüchter, Marlies, SV Hude, Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 3- w: Mannschaft – SV Urneburg, Einzel – Menkens, Heidrun, SV Delmenhorst 1847, Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 3- m: Einzel – Findeisen, Klaus, SV Delmenhorst 1847, Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 4- w: Einzel – Tönjes, Marianne, SV Urneburg, Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 4- m: Einzel – Tönjes, Herbert, SV Urneburg, Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 5- w: Einzel – Koß, Ursula, SV Frisch Drauf, Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 5- m: Einzel – Nesemann, Adolf, SV Tell Delmenhorst

KK – 50m Auflage mit Zielfernrohr Seniorenklasse 0- m: Einzel – Rawski, Mirko, SV Tell Delmenhorst, KK – 50m Auflage mit Zielfernrohr Seniorenklasse 0- m: Einzel – Schlüter, Roswitha, SV Tell Delmenhorst, KK – 50m Auflage mit Zielfernrohr Seniorenklasse 1- m: Mannschaft – SV Langenberg, Einzel – Strodthoff, Werner, SV Langenberg, KK – 50m Auflage mit Zielfernrohr Seniorenklasse 1- w: Einzel – Zygmunt, Birgit, SV Neuendeel, KK – 50m Auflage mit Zielfernrohr Seniorenklasse 3- w: Einzel – Menkens, Heidrun, SV Delmenhorst 1847, KK – 50m Auflage mit Zielfernrohr Seniorenklasse 3- m: Einzel – Findeisen, Klaus, SV Delmenhorst 1847, KK Auflage Seniorenklasse 0- m: Mannschaft – SV Grüppenbühren, Einzel – Fortmann, Detlev, SV Grüppenbühren, KK Auflage Seniorenklasse 0- w: Einzel – Alfs, Rita, SV Grüppenbühren, KK Auflage Seniorenklasse 1- w: Mannschaft – SV Delmenhorst 1847, Einzel – Heiden, Dörte, SV Delmenhorst 1847, KK Auflage Seniorenklasse 1- m: Einzel – Rüdebusch, Volker, SV Langenberg, KK Auflage Seniorenklasse 2- m: Einzel – Kramer, Bernd, SV Tell Delmenhorst, KK Auflage Seniorenklasse 2- w: Einzel – Frerichs, Gisela, SV Bookholzberg, KK Auflage Seniorenklasse 3- w: Einzel – Menkens, Heidrun, SV Delmenhorst 1847, KK Auflage Seniorenklasse 3- m: Mannschaft – SV Delmenhorst 1847, Einzel – Menkens, Erwin, SSV Adelheide, KK Auflage Seniorenklasse 4- m: Einzel – Markowiak, Dieter, SV Delmenhorst 1847, KK Auflage Seniorenklasse 4- w: Einzel – Tönjes, Marianne, SV Urneburg, KK Auflage Seniorenklasse 5- m: Einzel – Jünemann, Wilhelm, SV Delmenhorst 1847, KK Auflage Seniorenklasse 5- w: Einzel – Koß, Ursula, SV Frisch Drauf, KK – 100m Auflage Seniorenklasse 0- m: Einzel –Furche, Peter, SV Langenberg, KK – 100m Auflage Seniorenklasse 0- w: Mannschaft – SV Grüppenbühren, Einzel – Alfs, Rita, SV Grüppenbühren, KK – 100m Auflage Seniorenklasse 1- m: Einzel – Strodthoff, Werner, SV Langenberg, KK – 100m Auflage Seniorenklasse 1- w: Mannschaft – SV Delmenhorst 1847, Einzel – Heiden, Dörte, SV Delmenhorst 1847, KK – 100m Auflage Seniorenklasse 2- m: Einzel – Oehlschläger, Dieter, SV Hude, KK – 100m Auflage Seniorenklasse 3- w: Mannschaft – SV Delmenhorst 1847, Einzel – Menkens, Heidrun, SV Delmenhorst 1847, KK – 100m Auflage Seniorenklasse 3- m: Einzel – Harfst, Wolfgang, SSV Adelheide, KK – 100m Auflage Seniorenklasse 4- m: Einzel – Markowiak, Dieter, SV Delmenhorst 1847, KK – 100m Auflage Seniorenklasse 5- m: Einzel – Nesemann, Adolf, SV Tell Delmenhorst, KK – 100m Auflage Seniorenklasse 5- w: Einzel – Koß, Ursula, SV Frisch Drauf, KK – 100m Auflage mit Zielfernrohr Seniorenklasse 1- m: Mannschaft – SV Langenberg, Einzel – Rüdebusch, Volker, SV Langenberg, KK – 100m Auflage mit Zielfernrohr Seniorenklasse 1- w: Einzel – Künster, Sylvia, SV Neuendeel, KK – 100m Auflage mit Zielfernrohr Seniorenklasse 3- m: Einzel – Findeisen, Klaus, SV Delmenhorst 1847, KK – 100m Auflage mit Zielfernrohr Seniorenklasse 3- w: Menkens, Heidrun, SV Delmenhorst 1847