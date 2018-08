Delmenhorst /Landkreis Knapp über 1000 Haushalte haben in den vergangenen zehn Jahren in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg an dem sogenannten Stromspar-Check teilgenommen. Im März 2019 wird das bundesweit laufende Projekt auslaufen – wenn nicht durch das Umweltministerium neue Gelder bewilligt werden. Darauf macht Ulf Moritz vom Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) Hollen als Regionalkoordinator des Programms aufmerksam.

Mit Unterstützung der mittlerweile vier Nachbarschaftsbüros in Delmenhorst will Moritz bis März noch möglichst viele Haushalte erreichen. Die Teilnahme macht Sinn, betont er, denn „jeder durchschnittliche Haushalt kann damit rund 130 Euro im Jahr sparen“. Und das Beste: Die Beratung ist umsonst, und auch die Energie sparenden Artikel wie LED-Leuchtmittel oder Steckdosenleisten mit Schalter werden den Haushalten kostenlos zur Verfügung gestellt.

„Voraussetzung ist, dass der Haushalt Transferleistungen bezieht oder das Monatseinkommen unter der Pfändungs-Freigrenze von 1140 Euro im Monat liegt“, erklärt Moritz. Wer Interesse an einer Beratung hat, kann sich mit dem RUZ unter Telefon 04223/932053 oder per E-Mail unter u.moritz@ruzhollen.de in Verbindung setzen.

Auch wer einen über zehn Jahre alten Kühlschrank hat, kann bei Ersatz des alten Gerätes durch ein Energie sparendes Modell in den Genuss einer Förderung in Höhe von bis zu 150 Euro kommen.

Die Beratung findet durch die RUZ-Mitarbeiter statt. Bei einem ersten Besuch werden die Energiefresser aufgespürt. Ein paar Tage später kommen dann die Energie-sparenden Artikel ins Haus.