Landschaftsandacht ohne Anmeldung

Delmenhorst Die Hasberger Landschaftsandacht am heutigen Montag beginnt um 18 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Kirchgartens der Emmauskapelle Bungerhof (Stedinger Straße, Ecke Friedensstraße). Predigtlektor Wolfgang Köppen werde zum Thema „Vergangenes als Zukunftschance“ biblische Texte situativ darstellen und so die Chance für Neues sichtbar werden lassen, heißt es in der Ankündigung der Bungerhofer Kirchengemeinde. Organist Wilfried Urbschat begleitet die Andacht musikalisch. Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich, ein Mund- und Nasen-Schutz ist erforderlich.