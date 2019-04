Delmenhorst Der Kreislandvolkverband Oldenburg hat am Mittwoch die „Kiek in’t Land – Fahrradroute der Landwirtschaft“ in Delmenhorst eröffnet. Vertreter des Verbandes, aus der Politik und Landwirtschaft schwangen sich aufs Fahrrad und probierten die Tour gleich aus. Die Gruppe startete bei Hof Cordes, einem Milchviehbetrieb mit einer sogenannten Milchtankstelle an der Schohasberger Straße.

Das Projekt hatte der Kreislandvolkverband vor drei Jahren ins Leben gerufen. In fünf Gemeinden im Landkreis Oldenburg hat er die „Fahrradroute der Landwirtschaft“ bislang umgesetzt. Hinzugekommen ist jetzt die Stadt Delmenhorst. Auch Oldenburg ist noch in der Planung.

Die Idee ist, die an den Höfen vorbeifahrenden Fahrradfahrer über Landwirtschaft zu informieren, und zwar direkt am Hof. „Wir haben viele Fahrradfahrer in der Region, und eine attraktive Kulturlandschaft, die durch die Landwirtschaft geprägt ist“, erklärt Projektleiterin Thale Luisa Alfs die Hintergründe. „Die Radfahrer kommen häufig an Betrieben und Ställen vorbei und sollen mithilfe von Informationstafeln direkt etwas über die Höfe erfahren können.“ Der Verband kooperiert dabei mit dem Kreislandfrauenverband Oldenburg sowie mit Gästeführern, die Führungen entlang der Routen anbieten.

In Delmenhorst konnte Alfs zehn Landwirte für die Aktion begeistern. Die Route beginnt beim Hof Cordes an der Schohasberger Straße, führt über den Uhlenbroker Weg (Hasbergen) bis hin zum Aussichtsturm im Naturschutzgebiet „Ochtumniederung“. Von dort geht es zurück über den Uhlenbroker Weg zum Gartenbaubetrieb Rosen Flügger und in Richtung Hof Cordes. Die Strecke schätzt Alfs auf etwa 20 Kilometer.

„Die Themen sind ganz unterschiedlich“, sagt sie in Bezug auf die Informationstafeln. Beim Hof Cordes geht es um die Frage, wie die Milch von der Kuh bis in die Milchtankstelle kommt. Ein anderer Milchviehbetrieb erklärt, was ein Melkkarussell ist. Bei Helmuth Welling gibt es Spannendes über Galloway-Rinder zu erfahren.

Die Resonanz ist laut Alfs enorm: „Angedacht waren damals fünfzig Stationen. Jetzt bin ich schon bei 150.“ Dabei sei das Projekt noch nicht am Ende. „Wir haben mitgemacht, weil bei uns viele Radfahrer vorbeikommen, häufig anhalten und Pause machen“, sagt Landwirtin Alexandra Cordes und zeigt auf die Sitzbänke neben der Milchtankstelle. „Jetzt haben sie was zum Angucken und Lesen.“ Die Landwirte wollen sich der Bevölkerung und ihren Fragen öffnen. Und vielleicht öffnet der ein oder andere auch mal die Türen zum Stall.