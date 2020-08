Landwirtschaft: Saftpresse steht in Sandhausen bereit

Delmenhorst Seit Montag kann wieder selbst geerntetes Obst in der Mosterei Sandhausen abgegeben werden, damit Saft daraus gemacht wird. Auf den Hof in Sandhausen in Delmenhorst an der Stedinger Landstraße 101 können unter anderem Äpfel, Birnen und Quitten sowie Möhren, Sellerie, Rote Bete gebracht werden.

Inhaber des Hofes, Martin Clausen, erklärt das Prinzip: „Bevor das angelieferte Obst in die Rätzmühle kommt, wird es gewaschen. In der Rätzmühle werden die Äpfel zu Maische verarbeitet.“ Diese rutscht aus einem Trichter sofort auf das Band einer Einbandpresse. Anschließend wird unter hohem Druck der Saft von der musigen Masse getrennt. Nachdem die Zentrifuge den Saft gereinigt hat, wird dieser auf 75 Grad erhitzt, um ihn bis zu ein Jahr haltbar zu machen und anschließend in Flaschen verfüllt. Seit 1997 betreibt Clausen die Mosterei.

Aus 100 Kilogramm Äpfeln können beispielsweise bis zu 70 Liter Saft gepresst werden. Die Mostereizeit geht von August bis Anfang November. Wochentags können Kunden zwischen 10 und 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Obst vorbeibringen. Martin Clausen weist darauf hin, dass in der Mosterei Mund-Nasen-Abdeckungen getragen werden müssen.

Zu erreichen ist die Mosterei Sandhausen unter Telefon 0 42 21/94 53 70 (Anrufbeantworter).