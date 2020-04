Langenwischstr. gesperrt: Buslinie wird umgeleitet

Delmenhorst Die Langenwischstraße wird von Dienstag, 14. April, bis voraussichtlich Dienstag, 21. April, zwischen Tannenbergstraße und Varreler Straße gesperrt. Grund ist die Verlegung von Versorgungsleitungen für das Neubaugebiet, teilt die Stadt mit. Fußgänger können den Bereich passieren, für die übrigen Verkehrsteilnehmer wird eine Umleitung eingerichtet.

Auch die Buslinie 214 wird umgeleitet. Es entfallen die Haltestellen Tannenbergstraße, Masurenstraße, Sommerweg, Bahnhof Heidkrug, Achternweg, Stickgras. Die Haltestelle Feldstraße wird in Fahrtrichtung Huchting im Kieler Weg und in Richtung Bahnhof/ZOB in der Bremer Straße (Linie 201) bedient, die Haltestelle Kieler Weg in Fahrtrichtung Huchting in der Syker Straße sowie in Fahrtrichtung Bahnhof im Kieler Weg und die Haltestellen Langenwischstraße in der Syker Straße.