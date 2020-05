Lebenshilfe erhält Masken-Spende

Delmenhorst In diesen schwierigen Zeiten kann sich die Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg immer wieder über Engagement, Solidarität und Zuspruch vieler Freunde und Förderer freuen. „Aber nicht nur ,vertraute Gesichter‘ unterstützen uns. Jetzt dürfen wir uns über eine tolle Spendenaktion des VFL Stenum freuen“, so Pressesprecherin Christine Mengkowski. Die Fußballtrainer Sven Schweneker und Joshua Kirchner haben zusammen mit einigen Fußballmüttern über 70 Masken genäht und diese nun an die Lebenshilfe übergeben.

„Wir freuen uns jedenfalls sehr über die mit viel Liebe genähten Masken, die wir dringend für die über 100 betreuten Menschen in unseren Wohneinrichtungen benötigen. Dort führen wir unsere Bewohner an das immer häufiger werdende Tragen jetzt und in Zukunft heran“, teilt Mengkowski mit.

