Lehrer mit Corona infiziert: Delmenhorster Grundschule ab sofort geschlossen

Delmenhorst Eine Lehrkraft der Grundschule an der Beethovenstraße in Delmenhorst hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Schule ist deshalb ab sofort geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage mit.

Aufgrund eines Übermittlungsfehlers hieß es zunächst, 42 Menschen an der Grundschule hätten sich angesteckt. Tatsächlich sind 41 in Quarantäne, darunter sechs Lehrkräfte. Die Schüler wechseln für eine Woche in den Heimunterricht. Eine Notbetreuung in der Schule ist eingerichtet.

Das Land Niedersachsen meldete am Freitag 42 neue Corona-Infektionen. Insgesamt wurden 1128 Corona-Fälle registriert, elf Personen sind gestorben. Der Inzidenzwert beträgt aktuell 130,2 (Donnerstag: 103,1). Das Josef-Hospital meldete insgesamt 14 Corona-Patienten. Davon sind sechs auf der Intensivstation.