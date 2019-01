Delmenhorst /Lilienthal Ein 29 Jahre alter Delmenhorster ist im Kreis Osterholz mit seinem Auto tödlich verunglückt. Der Mann kam in der Nacht zum Freitag auf der Kreisstraße 11 in Lilienthal im Ortsteil Moorhausen aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der regennassen Fahrbahn ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Er kollidierte frontal mit einem Baum. Das Auto schleuderte danach noch gegen einen weiteren Baum und kam erst dann zum Stehen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen.

Da der genaue Unfallzeitpunkt und der Unfallhergang noch unklar sind, bittet die Polizei Osterholz Zeugen, die den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet haben, sich umgehend unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.