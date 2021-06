Linke nominiert ihre Kandidaten

Delmenhorst Auch die Linke hat für die Wahl eines neuen Stadtrats am 12. September in allen vier Wahlbereichen Kandidaten nominiert. Insgesamt bewerben sich sieben Delmenhorster um den Einzug in das Kommunalparlament, auf den Spitzenplätzen stehen Tom Sterath, Hartmut Rosch, Richard Schmid und Edith Belz. Über das Wahlprogramm will der Kreisverband Ende Juni auf einer Mitgliederversammlung entscheiden. Nach eigenen Angaben sollen soziale Themen, Bildung, die Innenstadtentwicklung und die Reduzierung des Sanierungsstaus im Bereich Schule und Sport die Schwerpunkte bilden.