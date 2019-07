Delmenhorst Für die nächsten zwei Jahre stehen hier wieder Feuerwehrfahrzeuge auf dem Hof: Die alte Rettungswache in Hasbergen ist nun wieder die neue Rettungswache. Allerdings nur vorübergehend.

Andreas Tensfeldt, Fachbereichsleiter für Gebäude- und Immobilien der Stadt Delmenhorst stellte vor: „Nach dem achtwöchigen Umbau werden hier nun vier Einsatzkräfte und zwei Fahrzeuge stationiert sein.“ Der Feuerwehr Delmenhorst käme dieser Standort gelegen, „die Feuerwehr hat dringenden Bedarf einer Rettungswache im Stadtnorden“, so Tensfeldt. Und die bekommen sie auch dauerhaft, aber nicht in Hasbergen. „Langfristig wird die Rettungswache an der Stedinger Straße untergebracht werden“, informierte der erste Stadtrat Markus Pragal.

Bis dahin, in zwei Jahren, dienen die Räumlichkeiten in der Bungerhofer Straße als provisorische Wache, die 24 Stunden und sieben Tage in der Woche besetzt sein wird. Auch ein Notarzteinsatzfahrzeug samt Besatzung wird vor Ort sein. Den Beschluss für die provisorische Wache hatte der Rat der Stadt am 14. Mai gefasst. „Die Lage ist positiv für Anfahrtsstrecken in den nord-östlichen Bereich der Stadt“, weiß Feuerwehrleiter Thomas Stalinski.

Die Fahrzeughalle des ehemaligen Hauses dient weiterhin als Fahrzeughalle. Dazu hat das Gebäude neue Räume im Dachgeschoss erhalten: Vier Ruheräume (zwei Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer) für die Besatzung der Fahrzeuge wurden errichtet. Dazwischen gibt es eine Theke: „Die ist noch aus der ursprünglichen Nutzung erhalten geblieben“, klärte Tensfeldt auf. Betrinken sollen sich die Kameraden hier schließlich nicht. In den oberen Räumen sollen allerdings auch Schulungen stattfinden.

Hinter der Garage ist ein Lagerraum entstanden, mit zusätzlichem Abstellraum. Zwischen den Einsätzen kann das ehemalige Ortsbrandmeisterbüro als Aufenthaltsraum genutzt werden, ausgestattet mit PC, TV und fünf Liegestühlen. Die Umbaukosten betragen, wie von der Stadt geplant, 50 000 Euro. Die erste Wache war für den 1. August geplant, „wir werden die Räume nun allerdings schon früher beziehen“, so Stalinski.

In zwei Jahren ist dann der Umzug an die Stedinger Straße geplant. Für das dortige Gebäude laufen bereits die Vorbereitungen. Der Fischereiverein ist dort unter anderem untergebracht, außerdem finden sie dort Wohnungen vor, die dann für die Wache umgenutzt werden können. Für das Gebäude in Hasbergen gibt es auch einen langfristigen Plan: In zwei Jahren soll hier ein Hofcafé entstehen.