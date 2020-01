Delmenhorst Einen Einbruch hat es am frühen Dienstagmorgen in die Bankfiliale der LzO in der Oldenburger Straße in Delmenhorst gegeben. Gemeldet wurde dieser gegen 3.25 Uhr über eine Alarmanlage. Da es laut Polizeiangaben in den vergangenen Wochen bereits zu drei Einbruchsversuchen in dieselbe Filiale gekommen war, wurde der Tatort durch ein Großaufgebot von Polizeikräften angefahren und umstellt.

Durch unterstützende Diensthundeführer aus Oldenburg wurde das Gebäude abgesucht. Im Dachgeschoss konnte ein männlicher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden, der diverse Werkzeuge mit sich führte. Um die Beteiligung weiterer Personen ausschließen zu können, wurde das Dach des Gebäudes unter Einsatz eines Leiterwagens der Berufsfeuerwehr Delmenhorst abgesucht.

Die Wohnung des 27-jährigen Tatverdächtigen aus Delmenhorst wurde im Anschluss nach Diebesgut und Beweismitteln durchsucht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Tatverdächtige im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.