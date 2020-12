Malaktion: Kunst gegen Corona im Awo-Zentrum

Delmenhorst Was können wir jetzt tun, wo alles heruntergefahren wird? Wie können wir die Menschen im Lockdown erreichen? Was können wir der sozialen Isolation entgegensetzen? Diese Fragen stellte sich das Team des Awo-Gemeinschaftszentrums im ersten Lockdown im Frühling. Gemeinsam mit der Bremer Künstlerin Marietta Armena, die seit mehr als zehn Jahren mit verschiedenen Kunstgruppen in Wolle arbeitet, entstand dabei die Idee, die Menschen zum Malen zu animieren.

Armena traf sich ab Juni weiterhin mit ihren Kunstgruppen – nur sechs Personen kamen jeweils zusammen – um kreative Antworten auf Corona zu geben. Außerdem verteilte das Familienzentrum Wolle in Kooperation mit dem Awo-Gemeinschaftszentrum Leinwände im Format 10 mal 10 Zentimeter an die Menschen im Wohngebiet.

Viele haben sich an der Kunstaktion beteiligt und die kleinen Leinwände zuhause bemalt. Auch die Kleinen aus den Awo-Kindergärten und der Krippe, die im Lockdown einen Notdienst aufrechterhielten, wurden tätig. Ebenso Bewohner des Betreuten Wohnens und Senioren, die über den Senioren-Stützpunkt an der Lahusenstraße erreicht wurden.

Menschen zwischen Kita- und Seniorenalter haben sich auf Einladung des Familienzentrums Wolle an der Kunstaktion beteiligt, deren Ergebnisse im kommenden Jahr vollständig öffentlich präsentiert werden sollen. Mehr als 100 dieser Bilder werden aber bereits jetzt in den Fenstern des Awo-Gemeinschaftszentrums ausgestellt. Über das ganze Jahr entstanden sind dort nicht etwa Weihnachtsmotive zu sehen, sondern kreative Auseinandersetzungen mit der Corona-Pandemie.

„Es ist gelungen, Kunst als Brückenbauer hin zu den anderen und somit auch als Mittel zur Kommunikation zu nutzen“, sagt Anke Wolf vom Familienzentrum. „Diese kleinen Werke, die alleine zu Hause hergestellt wurden, haben nun einen Weg gefunden, gesehen zu werden.“