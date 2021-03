Malaktion zu Ostern gestartet

Delmenhorst Das Nachbarschaftsbüro der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Deichhorst lädt die Anwohner ein, Farbe in ihren Stadtteil zu bringen. Die Mitarbeiterinnen veranstalten zu Ostern eine Malaktion mit Gewinnspiel. Alle Deichhorster sind aufgerufen, fröhliche Osterbilder zu gestalten und bis zum 1. April am Wiekhorner Heuweg 59 abzugeben oder in den Briefkasten zu werfen. Nach Ostern werden drei Gewinner ausgesucht, die sich über einen Picknickkorb freuen können.