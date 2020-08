Malwerkstatt Delmenhorst: Kunterbunte Bilder gegen das triste Wetter

Delmenhorst Über drei Etagen verteilen sich die gut 45 Werke der Malwerkstatt in der Volkshochschule (VHS) Delmenhorst. Bis zum 9. Oktober präsentiert der Verein seine „Werkstattkollektion“.

Ob farbenprächtige Blumenbilder, weite Landschaften, Porträt-Arbeiten oder abstrakte Kompositionen – in den ausgestellten „Kollektionen“ zeigt jeder Künstler und jede Künstlerin das ganz eigene Sujet, sagt Leiterin der Malwerkstatt, Magdalena Jendsen-Vonsien. „Viele hatten sich gewünscht, ohne ein spezielles Thema malen und ausstellen zu können.“ Von moderner, klassisch verspielter, reduzierter oder fantastischer Kunst ist alles bei den kleinen und großen Werken dabei. So vielfältig wie die Motivauswahl sind auch die verwendeten Techniken und Materialien. Vorrangig wurde mit Acryl, aber auch mit Öl, Pastellkreide oder Aquarell gearbeitet.

Nach der Corona-Pause freut sich auch der erste Vorsitzende Ulrich Thalmann darüber, dass der Malbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. „So langsam kehrt wieder Normalität in den Alltag ein“, sagt er. „Es stand lange die Frage im Raum, ob man überhaupt malen darf.“ Es sei natürlich jetzt eine Umstellung, wenn man in die Räume der Malwerkstatt kommt, bestätigt Gaby Schaper, Zweite Vorsitzende. „Man muss sich anmelden, und die Räume wurden angepasst.“ Die Malwerkstatt Delmenhorst ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2015 besteht. Die Mitglieder des Vereins sind Erwachsene und Jugendliche, die sich zusammengefunden haben, um ihr Hobby – die Malerei – auszuüben und auszubauen.

An vier Tagen in der Woche wird in den Atelierräumen in Delmenhorst in kleinen Gruppen gemeinsam gemalt, durch fachliche Anleitung betreut, so dass auch Anfänger gut aufgehoben sind. Die aktuelle Ausstellung ist, den Verein spiegelnd, ein bunter Mix verschiedener Stilrichtungen und Techniken. Hier gebe es mit jedem Bild etwas Neues zu entdecken, heißt es.