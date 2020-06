Mann Mit Vorerkrankung Gestorben: Dritter Corona-Todesfall in Delmenhorst

Delmenhorst Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus meldet die Stadt Delmenhorst. Ein vorerkrankter Mann, der zuletzt länger auf der Intensivstation behandelt werden musste, ist am vergangenen Samstag außerhalb der Stadt in einem Krankenhaus verstorben. Damit sind insgesamt drei Corona-Todesfälle von Menschen in mit Wohnsitz Delmenhorst zu beklagen. Den ersten musste die Stadt am 27. März vermelden. Der ältere Mann litt unter Vorerkrankungen und starb in einem Krankenhaus in Wildeshausen. Am 7. April starb eine Frau an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung im Josef-Hospital Delmenhorst.

Über das Pfingstwochenende ist die Zahl der bestätigten Infektionen in Delmenhorst auf 74 gestiegen. Das sind sechs Fälle mehr als am vergangenen Freitag.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen