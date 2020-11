Marienkirche in Delmenhorst: Rorate-Messe am Samstag feiern

Delmenhorst Eine „Rorate-Messe“ wird am Samstag, 28. November, um 17 Uhr in der Marienkirche in Delmenhorst gefeiert. Dahinter verbirgt sich ein Adventsgottesdienst mit einer ganz besonderen Stimmung, denn der Kirchenraum wird dann von über 350 Kerzen in ein besonderes Licht getaucht, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei St. Marien. Symbolisch wartet die Gemeinde in der dunklen Kirche auf das Kommen des Lichts, auf Jesus Christus selbst. Eine weitere Rorate-Messe wird am Samstag, 12. Dezember, in der Marienkirche gefeiert.