Delmenhorst Vortragskünstler, Info-Tainer oder eine Mischung aus Comedian und Referent – das ist Andre Müller-Jekosch, der im wahren Leben nur Andre Müller heißt. „Comedian ist nicht die ganz richtige Bezeichnung für mich, finde ich. Obwohl es durchaus witzig wird“, sagt Müller schmunzelnd.

Bei seinem aktuellen Bühnenprogramm „Lebenslust – Eine Achterbahn der Tabuthemen“ – in Kooperation mit mehreren Hospizgruppen im Oldenburger Land – wird er von der Musikerin Luna Chaplin begleitet. Er tritt am Dienstag, 13. März, ab 19.30 Uhr in der Markthalle in Delmenhorst auf. Das ist nicht sein einziger Auftrittsort – auch in Oldenburg und Cuxhaven informiert und unterhält er sein Publikum. Denn darum geht es ihm: „Ich will alltägliche und angstbesetzte Themen – darunter zum Beispiel Abhängigkeit, Sucht, Tod und Sterben, schwerwiegende Emotionen – so darstellen, dass sie Spaß machen.“

Gar nicht so leicht. Doch Müller weiß, wovon er spricht. Gelernt hat der 42-jährige Friesoyther nach dem Abitur etwas ganz Solides: Krankenpfleger. Nach dem Examen in der Krankenpflege folgten Fortbildungen in Konflikt- und Deeskalationsmanagement und auch ein Weiterbildungsstudium zum Praxisberater. Von 2003 bis 2011 leitete Andre Müller verschiedene Stationen der forensischen Klinik Bremen Ost.

2006 dann der gravierende Einschnitt: Während des Dienstes wurde er von einem Patienten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. „Nach diesem Trauma kamen natürlich Fragen auf: Wie geht es weiter? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann man darüber reden?“, erinnert sich Müller zurück. Nach der Aufarbeitung des Vorfalls entwickelte er die Idee, auch andere Menschen nach tiefbewegenden beruflichen oder privaten Lebensereignissen zu unterstützen.

„Während meiner Zeit in der Pflege habe ich nebenher Veranstaltungen organisiert und als DJ aufgelegt. Dieser Spaß an Veranstaltungen ist mir geblieben, daher gehe ich inzwischen mit meinen Erfahrungen auf die Bühne“, erzählt Müller. 2016 kam ihm die Idee auf, nicht nur auf Fachkongressen zu sprechen, sondern für alle, die ihn hören wollen. Sein Motto dabei: „Schwer Verdauliches leicht servieren“. Die schwere Kost wird garniert mit ein wenig Drama, gewürzt mit einer ordentlichen Prise Humor und abgerundet mit vielen wissenschaftlichen Inhalten. Dabei erhebt Müller allerdings keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. „Die Leute dürfen die Themen auch ganz anders sehen.“ Tod und Schmerz fühlten sich für manche als etwas „Unsagbares“ an. Außerdem sei beispielsweise Trauer auch etwas sehr Individuelles. „Da kann man schon mal anecken. Das ist okay.“