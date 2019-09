Delmenhorst Wohnen ist weiterhin eine wichtige Aufgabe der Stadtentwicklungsplanung und -politik von Delmenhorst: Daher wird die Aktualisierung der Delmenhorster Wohnungsmarktstrategie 2019 in der öffentlichen Ratssitzung in der Markthalle am Mittwoch, 4. September, um 17 Uhr thematisiert. Durch die wachsende Anzahl an Privathaushalten in Delmenhorst hat sich die Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, heißt es in der Darstellung der Verwaltung.

Wohnraum zu günstigen Mieten sollen erhalten und erweitert werden. Auch Wohnraumangebote für größere Haushalte und die steigende Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen seien in der Marktstrategie berücksichtigt worden.