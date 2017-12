Delmenhorst /Masar-I Scharif Kevin M. ist Hauptfeldwebel der Bundeswehr. Der 29-Jährige kommt aus dem Kreis Verden, ist verheiratet und hat eine fünfjährige Tochter. Seit Anfang November ist Kevin gemeinsam mit seinen Kameraden im Einsatzland Afghanistan – genauer gesagt in Masar-i Scharif. Einige Monate wird er in Nordafghanistan verbringen. Weihnachten ist da keine Ausnahme.

Der Hauptfeldwebel ist dort als Transportzugführer eingesetzt. Seine Stammeinheit in Deutschland ist die 5. Kompanie des Logistikbataillons 161 in Delmenhorst. Der Transportzug hat vor Ort die Aufgabe, Material und Personal im Feldlager und in der Umgebung von Masar-i Scharif von Ort zu Ort zu bringen. Während der Transporte sind sie auch für die Sicherung zuständig. Die Soldatinnen und Soldaten schaffen dadurch die Voraussetzungen für die Berater der Nato-Mission „Resolute Support“ (RS). Es ist die Folgemission der „International Security Assistance Force“ (ISAF), die der Ausbildung, Beratung sowie Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte dient. Ziel der Nato-Mission ist es, die Sicherheit in Nordafghanistan zu erhöhen.

Das Camp Marmal in Masar-i Scharif ist die Basis des internationalen Kontingents und des durch den deutschen Brigadegeneral Wolf-Jürgen Stahl geführten „Train Advise and Assist Command North“ (TAAC). Dieses Ausbildungs-, Berater- und Unterstützungskommando setzt sich unter der Führung Deutschlands aus insgesamt 21 Nationen zusammen.

Für die NWZ berichtet Kevin M. von seinen Erfahrungen in Masar-i Scharif: