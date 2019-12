Delmenhorst Es ist eine gute Tradition am Heiligabend in Delmenhorst: das „Megaron-Treffen“, zu dem in diesem Jahr die Gaststätte „Stars“ auf den Kirchplatz einlud. Einige Hundert Besucher nutzten die Gelegenheit, bei Glühwein, Bier und anderen Getränken mit Bekannten und Freunden ein paar gesellige Stunden unter freiem Himmel zu verbringen.

Doch der Glanz früherer Jahre scheint immer mehr zu verblassen. So fanden sich beim „Megaron-Treffen“ in diesem Jahr deutlich weniger Besucher ein als noch vor einigen Jahren. „Eigentlich schade“, findet Martin. Der 28-Jährige ist für die Festtage aus Nordrhein-Westfalen in die Delmestadt gereist, um Familie und Freunde wiederzusehen. „Das Treffen ist eigentlich eine gute Gelegenheit, viele bekannte Gesichter aus Schultagen zu treffen.“

Seit 1973 wird sich am Heiligabend auf dem Delmenhorster Kirchenvorplatz getroffen. Helga und Eberhard Mende hatten in der damaligen Gaststätte „Megaron“ das jährliche Treffen vor der Bescherung ins Leben gerufen. Seitdem treffen sich am 24. Dezember viele Delmenhorster, um miteinander ins Gespräch zu kommen und bei selbstmitgebrachtem Gebäck einige gemeinsame Stunden zu verbringen.

Organisiert wurde das Treffen von „Stars“-Wirtin Nicole Burmeister. Sie hat im vergangenem Jahr das „Stars“ von Werner Deutschmann übernommen und somit auch die Organisation für das vorweihnachtliche Treffen.

Gegen 14 Uhr endete das vierstündige „Megaron-Treffen“ dann traditionell – und die Besucher starteten in die Weihnachtsfeiertage.