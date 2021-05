Mehr Menschen zählen Wintervögel

Delmenhorst Wenn die Möglichkeit, seinem Hobby nachzugehen, nicht mehr vorhanden ist, sucht man sich ein neues. So scheinen es zumindest im Januar viele Menschen gehalten zu haben, die sich nun zu den Vogelfreunden zählen. So jedenfalls muten die Zahlen der Vogelbeobachter bei der „Stunde der Wintervögel“ in diesem Jahr an. „In Delmenhorst haben sich in diesem Jahr insgesamt 199 Personen in 137 Gärten aktiv an der Zählung beteiligt. Im vergangenen Jahr waren es 120 Personen in 73 Gärten“, berichtet Bettina Janßen, Erste Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) in Delmenhorst.

Janßen vermutet, dass die neue Vogelleidenschaft tatsächlich der Pandemie geschuldet ist. „Viele haben sich zu Hause eine neue Beschäftigung gesucht“, sagt sie. Leider sei es dem Delmenhorster Nabu nicht gelungen, die Schulen in die Vogelzählstunde einzubinden. Deshalb würden sich wohl nicht so viele Kinder mit ihren Eltern an der Aktion beteiligen. Trotzdem freue sie sich über den Zuwachs.