Delmenhorst Das Theaterstück „Münchhausen und die alternativen Fakten“ beginnt am Sonntag, 26. Juli, um 18.30 Uhr im Garten der Jugendkirche, Friesenstraße 36, Delmenhorst. Der Eintritt ist frei. Zu diesem komödiantischen Abend für die ganze Familie lädt die Ev. Jugend Delmenhorst/OL-Land ein. Johannes Mitternacht schlüpft in die Rolle von Baron Münchhausen – ein Meister der alternativen Fakten – und nimmt die Zuschauer auf „wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande“ mit, die sich natürlich alle so zugetragen haben. So zeige er, dass die wilden Possen auch heute noch unterhaltsam und aktuell sind, heißt es in der Ankündigung.