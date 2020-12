Mit oder am Coronavirus: Weiterer Todesfall für Delmenhorst gemeldet

Delmenhorst Einen weiteren Corona-Todesfall hat das Land Niedersachsen am Donnerstag für die Stadt Delmenhorst gemeldet. Laut Gesundheitsamt ist ein Mann (Ende 80) am Dienstag in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt gestorben. Die Zahl der Menschen aus Delmenhorst, die mit oder am Coronavirus gestorben sind, hat sich somit auf 21 erhöht. Außerdem meldet das Land Niedersachsen 22 Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst, insgesamt wurden 1435 Fälle registriert. Der Inzidenzwert sank auf 136,7 (Mittwoch: 168,9). 21 Corona-Patienten zählt das Josef-Hospital aktuell, davon sind fünf auf der Intensivstation.