Mit oder an Covid-19: Drei weitere Todesfälle für Delmenhorst gemeldet

Delmenhorst Das Land Niedersachsen hat am Freitag für die Stadt Delmenhorst drei weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Laut Stadtverwaltung sind zwei Frauen (Ende 80 und über 90 Jahre) und ein Mann (Ende 60) am Donnerstag in Delmenhorst gestorben. Damit sind insgesamt 24 Menschen aus Delmenhorst an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Zudem meldete das Land Niedersachsen für die Stadt 21 neue Corona-Infektionen (1456 Fälle gesamt). Der Inzidenzwert sank auf 126,4 (Donnerstag: 136,7). 22 Corona-Patienten meldete das Josef-Hospital, davon sind fünf auf der Intensivstation.