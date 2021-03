Mit oder an Covid-19: Land meldet 60. Corona-Todesfall für Delmenhorst

Delmenhorst Den 60. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Land Niedersachsen am Mittwoch für Delmenhorst gemeldet. Nach Informationen des städtischen Gesundheitsamts handelt es sich um einen Mann Anfang 80, der am Montag im Josef-Hospital mit oder an Covid-19 gestorben ist.

Außerdem hat das Land am Mittwoch sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus für Delmenhorst registriert (insgesamt: 2568 Corona-Fälle). Der Inzidenzwert stieg auf 139,2 (Dienstag: 135,4). Am vergangenen Mittwoch hatte dieser Wert bei 76,1 gelegen. Neun Corona-Patienten werden Stand Mittwoch im Josef-Hospital Delmenhorst behandelt, davon liegen drei auf der Intensivstation.