Mit oder an Covid-19: Zwei weitere Todesfälle für Delmenhorst gemeldet

Delmenhorst Für die Stadt Delmenhorst hat das Land Niedersachsen am Freitag zwei weitere Corona-Todesopfer gemeldet. Nach Kenntnis des städtischen Gesundheitsamts handelt es sich um eine Frau (Mitte 80 Jahre) und einen Mann (Anfang 70 Jahre), die am Mittwoch und Donnerstag im Josef-Hospital in Delmenhorst mit oder an Covid-19 gestorben sind. Die Zahl der Delmenhorster Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich damit auf 33 erhöht.

Zudem meldete das Land Niedersachsen am Freitag neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus für Delmenhorst. Insgesamt wurden in der Stadt 1885 Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert sank weiter auf 105,7 (Donnerstag: 118,6). Das Josef-Hospital meldete am Freitag 19 Corona-Patienten, davon sind fünf auf der Intensivstation.