Mit oder an Covid-19: Zweiter Todesfall in zwei Tagen in Delmenhorst

Delmenhorst Den zweiten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb von zwei Tagen für Delmenhorst hat das Landesgesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Nach Kenntnis des städtischen Gesundheitsamts handelt es sich um einen Ende-70-Jährigen mit Vorerkrankungen, der am Dienstag mit oder an Covid-19 in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt gestorben ist.

Am Dienstag hatte das Landesgesundheitsamt bereits ein Corona-Todesopfer gemeldet (wir berichteten). Die Zahl der Delmenhorster Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich damit auf 31.

Zudem meldete das Land Niedersachsen am Mittwoch sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus für Delmenhorst (insgesamt: 1845 Fälle). Der Inzidenzwert sank auf 157,3 (Dienstag: 168,9). Das Josef-Hospital meldete 21 Corona-Patienten, davon sind sechs auf der Intensivstation.