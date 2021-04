Mit über 200 km/h vor Polizei geflüchtet

Delmenhorst Mit mehr als 200 km/h ist ein 24-jähriger Autofahrer ohne Führerschein am Montag auf der B 75 bei Delmenhorst vor der Polizei geflüchtet. Demnach wollten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 23.45 Uhr einen VW Golf kontrollieren, der in Richtung Oldenburg unterwegs war. Dessen Fahrer gab allerdings Gas und fuhr an der Anschlussstelle Stickgras von der B 75 ab, nur um in der Gegenrichtung in riskanter Fahrweise wieder aufzufahren.

In Richtung Bremen beschleunigte er dann auf mehr als 200 km/h und fuhr an der Anschlussstelle Huchting ab. Der Fahrer stellte den Golf im Wohngebiet nahe der Heinrich-Plett-Allee ab und flüchtete mit dem Beifahrer. Beide wurden gestellt. Dabei kam heraus, dass der Fahrer aus Bremen keinen Führerschein hat. Im Auto wurden geringe Mengen Marihuana gefunden, die dem 25-jährigen Beifahrer aus Bremen gehören.

Wer durch den Golf-Fahrer gefährdet wurde, kann sich bei der Autobahnpolizei unter Telefon 0 44 35/93 16 115 melden.