Mitarbeiter legen Arbeit nieder

Delmenhorst Rund 120 Mitarbeiter der Backwarenfirma CSM in Delmenhorst haben sich am Mittwochvormittag an dem Warnstreik der Gewerkschaft NGG beteiligt. Überaus zufrieden über diese hohe Quote – insgesamt hat das Werk 3560 Festangestellte – war der Gewerkschaftssekretär der NGG Bremen, Moritz Steinberger. Wie so oft geht es bei dem Streik um Geld. „In den bisherigen Verhandlungen der Haustarifrunde haben die Arbeitgeber ein Angebot von 2,5 Prozent vorgelegt. Die Belegschaft hat dafür zu viel geleistet“, sagt Steinberger.

Mit der Arbeitsniederlegung erzeugen die Mitarbeiter Druck aufs Unternehmen, das sein Unverständnis per Pressemitteilung äußert. Es habe bereits „faire“ und „konstruktive“ Verhandlungen gegeben, teilt Andreas Witte, Personaldirektor bei CSM, mit. Diese seien jetzt gefährdet. „Dasselbe gilt für eine schnelle Einigung“, betont Witte. Diese Einstellung kann Steinberger nicht verstehen: „Sinn der Verhandlungen ist ganz klar eine Drei vor dem Komma.“