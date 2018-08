Delmenhorst „Und jetzt alle zusammen!“ beziehungsweise „All together now“ sangen John, Paul, George und Ringo Ende der Sechziger. Unter ebendiesem Motto laden Karola Schmelz-Höpfner und Christian Höpfner am Mittwoch, 22. August, ab 19 Uhr zum Mitsing-Konzert in die Stadtkirche Delmenhorst ein.

Die beiden Musiker und Beatles-Fans werden mit dem Publikum Hits wie „Let it be“, „Hey Jude“, „Help!“ und weitere Songs der Fab Four singen und mit diversen Instrumenten begleiten. „Jeder ist willkommen, egal welchen Alters, ob mit oder ohne Gesangserfahrung“, sagt Christian Höpfner.

Das Datum wurde mit Bedacht gewählt: Vor 50 Jahren nahmen die Pilzköpfe aus Liverpool das berühmte „Weiße Album“ auf. „Am 22. August 1968 standen sie für die Aufnahme von ,Back in the USSR‘ und ,Ob-La-Di, Ob-La-Da‘ im Studio“, weiß Christian Höpfner zu berichten.

Die Auswahl auf 35 Lieder fiel dem Musiker-Ehepaar aus Ganderkesee nicht leicht – kein Wunder angesichts der Masse an Hits, die die Beatles hervorgebracht haben.

Dass Beatles und Kirche zusammenpassen, daran haben die beiden keinerlei Zweifel: „Die zentrale Botschaft der Beatles ist Frieden und Liebe. Das ist in der Kirche sicherlich nicht fehl am Platz“, findet Karola Schmelz-Höpfner. Ihr Mann ergänzt: „All you need is love – das ist die ultimative Botschaft!“ Außerdem sollen bei dem Konzert die Generationen zusammengebracht werden. Auch das sei ein Anliegen der Kirche.

Wer bei Beatles-Hits nicht zu hundert Prozent textsicher ist, sollte sich keinesfalls abschrecken lassen: „Texthefte werden ausgelegt“, versichert Karola Schmelz-Höpfner. Nun hoffen sie und ihr Mann auf tatkräftiges Mitsingen am Mittwoch. Der Eintritt für das Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.