Delmenhorst Einen Sack Möhren und zwei Handvoll Bohnen hätte Annegred Tulke gerne. Shekhmus Alibrahem nickt und reicht der 89-Jährigen das Gemüse von der Theke an. Weiter geht es durch den Einkaufsladen Inkoop, in dem die Seniorin nach und nach die Waren des täglichen Bedarfs in ihren Einkaufswagen räumt. Immer an ihrer Seite: Alibrahem. Der Syrer ist einer der Ehrenamtlichen, die für den Malteser Hilfsdienst in Delmenhorst arbeiten.

An jedem Dienstag holen die freiwilligen Helfer Senioren, die sich vorher angemeldet haben, von zu Hause ab und fahren mit ihnen zu einem Markt in Delmenhorst oder Ganderkesee. Dort unterstützen sie die alten Menschen, die oft nicht mehr gut laufen und weit oben oder tief unten stehende Waren nicht erreichen können. „Für mich ist das eine große Entlastung“, sagt Gerda Lemkuhl, die an diesem Tag gemeinsam mit Annegred Tulke und Heike van Lengen an einer der fünf Touren teilnimmt.

Zur Unterstützung sind neben Fahrer Alibrahem noch Beifahrerin Elisabeth Zumpe und Helferin Majada Alzobi bei Tour Nummer fünf dabei. Insgesamt sind am Dienstag zwölf Ehrenamtliche mit fünf Fahrzeugen im Einsatz – viele davon wie Zumpe bereits seit dem Start vor drei Jahren. „Wir haben einen Pool von etwa 20 Leuten, die sich bei uns engagieren. Darunter sind auch einige Flüchtlinge“, sagt Wolfgang Glasow, Leiter Soziales Ehrenamt beim Malteser Hilfsdienst in Delmenhorst. Dazu zählen auch Alibrahem und Alzobi, die beide aus Syrien stammen und wegen des Bürgerkrieges nach Deutschland geflüchtet sind.

Weitere Helfer gesucht Die Malteser suchen für den Mobilen Einkaufswagen weitere Helferinnen und Helfer. Fahrer und Begleiter mit und ohne Führerschein, gerne auch mobile Ruheständler, sind im Team herzlich willkommen. Geboten werden eine Einweisung mit Fahrsicherheits-, Rollstuhl- und Erste-Hilfe-Training sowie Fortbildungen und gemeinsame Unternehmungen. Interessierte können sich unter Telefon 04221/17006 melden.

„Wenn man die Zeit hat, dann muss man auch helfen“, erklärt Alibrahem, der innerhalb von dreieinhalb Jahren bereits passabel Deutsch gelernt hat. Dabei hilft ihm auch die Arbeit mit den Senioren. Und: „Es macht mir Spaß, deshalb mache ich es gerne. Alle hier sind sehr freundlich.“ Auch die junge Syrerin Azobi hilft gerne und möchte „durch das Sprechen hier mit den Leuten Deutsch lernen“.

Angekommen an der Kasse werden die Einkäufe aufs Band gelegt und danach von den Helfern verpackt. Nur bezahlen müssen die Senioren ihre Waren selbst. Während die Fahrer die Tüten in den Wagen verstauen, machen sich Gerda Lehmkuhl, Annegred Tulke und Heike van Lengen auf zum eigentlichen Höhepunkt des Tages. Nach dem Einkaufen sitzen die Senioren noch gemütlich in einem Café zusammen und tauschen sich bei Kaffee und Kuchen aus. „Dabei sind schon einige Freundschaften entstanden“, berichtet Annegred Tulke.

Nach dem Vorbild der Malteser Delmenhorst wird inzwischen auch in Bremen ein solcher Dienst eingerichtet. „Mit dem Mobilen Einkaufswagen entlasten wir die Angehörigen. Deshalb wird das Angebot sehr gut angenommen“, sagt Wolfgang Glasow, dem insbesondere das soziale Miteinander am Herzen liegt.

Anmeldungen bei Inkoop unter Telefon 04221/96210.