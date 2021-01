Mobilität: Damit die Batterie voll bleibt

Delmenhorst /DEB – Elektroautos können jetzt auch an der Grafttherme in Delmenhorst geladen werden. Wie Britta Fengler, Pressesprecherin der Stadtwerkegruppe, mitteilt, ist der Ladevorgang kostenpflichtig und kann mit den gängigen Plastikkarten gestartet werden. Weitere Lademöglichkeiten des Versorgungsunternehmens gibt es auf dem Parkplatz des Gartencenters Arkenau in Stickgras/Annenriede. Zudem stehen fünf sogenannte Wallboxen zur Betankung der stromangetriebenen Wagen im City-Parkhaus zur Verfügung.

„Elektromobilität ist ein wichtiger zentraler Baustein für einen nachhaltigen und klimafreundlichen Straßenverkehr“, heißt es seitens der Stadtwerkegruppe. Deshalb hat sich die Delmenhorster Verwaltung im vergangenen Jahr vorgenommen, die Ladeinfrastruktur für E-Autos nach dem Elektromobilitätskonzept weiter auszubauen – ein weiterer Schritt in Richtung Klimamusterstadt.

Verzögerte Installation

Bisher sollten eigentlich schon vier bis fünf zusätzliche Ladestationen installiert werden. Zu einer Umsetzung dieser Planung kam es jedoch nicht. Grund dafür ist laut Rathaus eine Verzögerung durch die Umstände der Corona-Pandemie gewesen. Daraufhin musste der Stadtrat als Voraussetzung für den weiteren Ausbau die Sondernutzungssatzung um dieses Merkmal ergänzen. Deshalb konnte erst später als ursprünglich geplant der Aufbau der neuen Ladesäulen in Angriff genommen werden.

Auch die Delmenhorster Feuerwehr stelle sich neben Antriebsarten wie Wasserstoff, Kraftstoff oder Gas auf strombetriebene Autos im Verkehr ein und bereite sich vor. „Grundsätzlich sei hier angemerkt, dass Fahrzeuge mit alternativen Antrieben nicht gefährlicher sind als Fahrzeuge mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren“, sagt der Leiter Fachdienst Feuerwehr Delmenhorst, Holger Klein-Dietz. Der ausschlaggebende Faktor für zunehmend höhere Rauch- und Wärmefreisetzung seien in heutigen Fahrzeugen die „verbauten Brandlasten wie Kunststoffanteile“. Bei den Fahrzeugen selbst sollte eher zwischen Größe und Baujahr unterschieden werden.

Zulassungen verdreifacht

Laut jüngster Veröffentlichungen des Kraftfahrtbundesamtes habe sich die Anzahl der neu zugelassenen reinen E-Autos im vergangenen Jahr in ganz Deutschland verdreifacht. Allein im Delmenhorster Stadtgebiet wurden im Herbst vergangenen Jahres insgesamt 108 Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb zugelassen. Fahrer profitieren nicht nur davon, auf öffentlichen Flächen keine Parkgebühren entrichten zu müssen, sondern haben nun auch die weitere Lademöglichkeit an der Grafttherme. Zum Verglich: Im Zeitraum Januar bis August 2020 wurden gerade einmal 36 E-Autos zugelassen. Der Anteil an rein batterieelektrischen Autos beträgt derzeit in ganz Deutschland 1,2 Prozent – im Vorjahr waren es 0,5 Prozent.