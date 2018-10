Delmenhorst Die Delmenhorster Grünen kritisieren die Informationspolitik der Bundeswehr und des Verteidigungsministeriums im Zusammenhang mit dem Moorbrand in Meppen und erwarten eine lückenlose Aufklärung. Bis heute sei nicht nachvollziehbar, was in Bezug auf die Schadstoffe wann und wie gemessen wurde. Es gelte alles zu tun, dass „nach dieser ökologischen und gesundheitsgefährdenden Katastrophe wieder Glaubwürdigkeit eintritt“, so die Partei.