Delmenhorst Die außergewöhnlichen Witterungsverhältnisse im Nordwesten lassen auch die frühen Apfelsorten besonders schnell reifen. Die Obstbäume in den Gärten und Streuobstwiesen hängen prall voll und viele Obstbaumbesitzer können die anfallenden Früchte nicht verarbeiten. Daher läutet die Mosterei Sandhausen, Stedinger Landstraße 101, erstmalig seit 18 Jahren die Mostsaison in diesem Jahr früher als gewohnt ein. Das teilt Mosterei-Inhaber Martin Clausen mit. Für die sehr frühen Sorten, die nicht lagerfähig sind, bietet der Betrieb im Juli zwei Sondertermine an.

Das Obst kann am Samstag, 28. Juli, von 9 bis 13 Uhr und am Montag, 30. Juli, von 10 bis 18 Uhr abgegeben werden.

Startschuss für die reguläre Obstannahme ist am Samstag, 18. August. Ab dann ist die Obstabgabe bis ca. Mitte November von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr möglich.

„In unserer Mosterei bekommt jeder Kunde den Saft aus seinem eigenen Obst zurück“, unterstreicht Clausen. Der Kunde kann den Saft wahlweise in Literflaschen (80 Cent pro Liter) oder in Fünf- Liter-Bag-in- Boxes (85 Cent pro Liter) abfüllen lassen. Alle Details zur Hofmosterei sind unter Telefon 04221/945370 sowie auf der Internetseite der Mosterei zu erfahren unter: