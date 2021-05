Motorradfahrer schwer verletzt

Delmenhorst Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Adelheider Straße in Delmenhorst schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 18 jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst gegen 5.45 Uhr stadteinwärts auf der Adelheider Straße und bog nach links auf den Autobahnzubringer Richtung Oldenburg ab. Dabei übersah er den 35-jährigen Motorradfahrer aus Delmenhorst, der die Adelheider Straße stadtauswärts befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 35-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.