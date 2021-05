Müll wird einen Tag später abgeholt

Delmenhorst Aufgrund des Feiertags am Donnerstag, 13. Mai, verschiebt sich die Abfallentsorgung in einigen Abfuhrbezirken um einen Werktag nach hinten. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Die Touren für Restmüll, Bioabfall, Gelbe Säcke und Papier, die sonst auf einen Donnerstag oder Freitag fallen, werden jeweils einen Werktag später nachgeholt. Von der Verschiebung betroffen sind ebenso die Altglas-Straßensammlung sowie die Abholung von Altpapier. Alle Termine für die Feiertagsverschiebung sind dem Abfallkalender zu entnehmen.