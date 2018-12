Delmenhorst Zukünftig brauchen die Delmenhorster Bürgerinnen und Bürger keine Wertcoupons mehr, wenn sie Gelbe Säcke holen wollen. Die Firma RMG Rohstoffmanagement, die von der Stadt ab dem 1. Januar 2019 die Aufgabe bekommen hat, die Säcke einzusammeln, verteilt diese wieder frei an die Kunden. Bis 2021 läuft der Vertrag, den die Verwaltung mit dem Unternehmen vereinbart hat.

Gelbe Säcke gibt es weiterhin in haushaltsüblichen Mengen – also ein bis zwei Rollen mit jeweils 13 Säcken – an den bekannten Ausgabestellen, die im Abfallkalender 2019 zu finden sind. Noch vorhandene Restbestände an Säcken der bisherigen Sammelfirma GAR können weiterhin benutzt und aufgebraucht werden. Entscheidend ist die richtige Befüllung mit Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundmaterialien.

Firmen, Einrichtungen und Institutionen, wie zum Beispiel Schulen und Kindergärten, die einen größeren Bedarf an Gelben Säcken haben als ein durchschnittlicher Privathaushalt, können weiterhin die große Verteilstelle der Stadtwerke an der Fischstraße nutzen. Eine entsprechende Information erhalten diese speziellen Kunden auch noch separat und direkt von der neuen Firma RMG.

Für die Bürgerinnen und Bürger ergeben sich durch den Wechsel des Sammlungsunternehmens keine weiteren Änderungen. Die Sammlung erfolgt wie bisher: alle 14 Tage, entweder mit der Rest- oder der Biotonne.