Müllabfuhr verschiebt sich

Delmenhorst Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt verschieben sich in einigen Abfuhrbezirken in Delmenhorst die Termine für die Müllabfuhr, wie die Stadt mitteilt. Die Touren für Restmüll, Bioabfall und Gelbe Säcke, die sonst auf einen Donnerstag oder Freitag fallen, werden jeweils einen Werktag später nachgeholt. Die Abfuhrbezirke 4 und 9 sind statt am Donnerstag am Freitag, 22. Mai, dran, die Abfuhrbezirke 5, 5P und 10 statt am Freitag am Samstag, 23. Mai. Von der Verschiebung betroffen ist ebenso die Altglas-Straßensammlung in den Abfuhrbezirken 1, 5, 5P, 6 und 10.

Als Ersatz für die im Abfallkalender ausgewiesene Altpapier-Abholung gelten derzeit noch die von der Stadtwerkegruppe bekannt gegebenen Sondertermine.

