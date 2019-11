Delmenhorst Mit der Show „The Spirit of Woodstock“ soll das Lebensgefühl des legendären Musikfestivals nach Delmenhorst kommen: Am Mittwoch, 6. November, gibt es um 19.30 Uhr Woodstock im Theater „Kleines Haus“ zum Nacherleben.

Das Open-Air-Festival lockte vor 50 Jahren zahlreiche Besucher zu der Open-Air-Veranstaltung. Woodstock bewegte seitdem mehrere Generationen, heißt es in der Ankündigung. Mit Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who, Joe Cocker und Joan Baez schrieb das Festival Geschichte.

Die Tribute-Show „The Spirit of Woodstock“ verbeugt sich vor den Musiklegenden und will die Hippie-Stimmung aus dem Sommer 1969 wieder lebendig werden lassen. Auf der Bühne ist eine Liveband mit Sängerinnen und Sängern, wie Michael Holderbusch als Joe Cocker, zu sehen. Zudem sollen auf die Musik abgestimmte Videos und Moderationen die Zuschauer in das Jahr 1969 zurückversetzen. Nach Angaben der Veranstalter werden auch Originalbilder des Woodstock-Festivals in der Musikshow gezeigt.

Somit sei der Auftritt nicht nur für diejenigen etwas, die schon damals „Blumenkinder“ waren, sondern auch für alle, die den Klang der Flower- Power-Generation neu für sich entdecken wollen, heißt es. • Tickets gibt es im Ticketcenter in der Langen Straße 122, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.spiritofwoodstock.de sowie am 6. November ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.