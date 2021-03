Mutante lässt Zahlen ansteigen

Delmenhorst Die rasante Verbreitung der britischen Corona-Mutante B.1.1.7. hat die Infektionszahlen durch das höhere Ansteckungspotenzial auch in Delmenhorst ansteigen lassen. Im Josef-Hospital (JHD) zeigt sich nun, dass die Mutante offenbar auch die Gefahr von schweren Krankheitsverläufen erhöht. Dies zeige sich am steigenden Anteil der Intensivpatienten, erklärt JHD-Geschäftsführer Florian Friedel. Von neun Corona-Fällen sind aktuell vier in einem kritischen Zustand.

„In den vergangenen sieben Tagen gab es auf der Intensivstation nur einen Patienten, der sich nicht mit der Variante angesteckt hatte“, so Friedel. „In den vergangenen Tagen waren wir oft bei einem Verhältnis von 50/50.“ Am 18. Dezember – bevor die Virusvariante Delmenhorst erreichte – kümmerte sich das JHD um 28 Corona-Patienten (sechs auf der Intensivstation).

Optimistisch stimmt Friedel der Fortschritt bei den Impfungen. Es seien rund 71 Prozent der aktiven Mitarbeiter geimpft. Die Impfbereitschaft sei zufriedenstellend.