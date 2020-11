Nach Einbruch in Delmenhorst: Diebesgut gefunden und Täter festgenommen

Delmenhorst Bereits in der Nacht zu Dienstag, 25. August, sind Diebe in eine Baufirmen-Lagerhalle an der Feldhusstraße in Delmenhorst eingebrochen und haben Werkzeuge und Arbeitsmittel im niedrigen sechsstelligen Bereich gestohlen. Bei anschließenden Ermittlungen wurden sechs Tatverdächtige – Männer im Alter von 22 bis 47 Jahren aus Verden und Bremen – ermittelt. Bei Durchsuchungen wurde unter anderem das Diebesgut gefunden und beschlagnahmt. Das gaben nun die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei Delmenhorst bekannt. Ein 47-jähriger Bremer und ein 32-jähriger Verdener sind derzeit in Untersuchungshaft.