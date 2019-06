Delmenhorst Die Zeiten der Diskussion und Konfrontation scheinen vorbei, eine enge Zusammenarbeit von EWE und Stadtwerken in Delmenhorst wird nun Schritt für Schritt vorangetrieben: Der Verwaltungsausschuss hat bei seiner Sitzung am Mittwoch die Vergabe der Gas- und Stromkonzession auf den Weg gebracht.

Oberbürgermeister Axel Jahnz berichtete am Donnerstag über die richtungsweisende Entscheidung: „Die Versorgung einer Stadt ist immer ein großes Thema“, sagte er. Nach jahrelangen Diskussionen, zurückgestellten Entscheidungen und angeblicher Einflussnahme auf Ratsvertreter ziehen die beiden Unternehmen nun an einem Strang. Jahnz ist deshalb froh, dass eine Entscheidung kurz bevorsteht – das letzte Wort hat der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch, 3. Juli.

Geplant ist, dass die Stadtwerke Delmenhorst den Zuschlag für das Gasversorgungsnetz erhält, das Stromversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in der Stadt Delmenhorst soll Ewe Netz übernehmen. Als Laufzeit sind jeweils 20 Jahre festgesetzt. „Wir haben hier zwei Bewerber, die gelernt haben, gut miteinander umzugehen“, zeigte sich Jahnz zufrieden. So würden auch auf Mitarbeiterebene gute Gespräche geführt.

Bereits bei der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten hatten die stimmberechtigten Politiker einstimmig für die Vergabe votiert und damit ihre Unterstützung bereits signalisiert.

„Dass die Verträge über 20 Jahre sind, bedeutet für die Unternehmen gute Zukunfts- und Erfolgsaussichten“, unterstrich Oberbürgermeister Jahnz. „Wir haben viel vor uns, wie beispielsweise die E-Mobilität.“ Auch weitere Bereiche wie der Tiefbau und die Kaufkraft würden von der Vergabe profitieren.

Für die Zukunft sieht der Oberbürgermeister mit der Vergabe die Stadt Delmenhorst gut aufgestellt: „Ich hätte vor drei Jahren nicht gedacht, dass daraus eine solch positive Geschichte wird.“