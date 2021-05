Nach Unfall ins Gesicht geschlagen

Delmenhorst Zu einem Verfahren wegen Körperletzung hat ein Unfall am Freitag geführt: Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst hielt mit seinem Auto auf dem Parkstreifen der Stedinger Straße an. Als der 88-jährige Beifahrer, ebenfalls Delmenhorster, ausstieg, stieß er mit einem 21-jährigen Radfahrer aus Delmenhorst zusammen, der den Fahrradweg der Stedinger Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Allee befuhr. Beide Beteiligten stürzten, wobei sich der 88-Jährige leicht verletzte. Laut Angaben der Polizei schlug der 42-jährige Autofahrer daraufhin dem 21-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Radfahrer wurde dabei verletzt.

Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, während der 88-Jährige eine Versorgung durch den Rettungsdienst ablehnte. Das Fahrrad wurde durch den Verkehrsunfall leicht beschädigt. Das Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde gegen den 42-Jährigen eingeleitet.