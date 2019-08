Delmenhorst Eine Nähwerkstatt, Sprachtreffs, ein Erzählcafé und eine Bücherbox: Das und mehr haben die Bewohner des Stadtteils Düsternort und die Mitarbeiter des Nachbarschaftsbüros in den vergangenen 20 Jahren auf die Beine gestellt. Vor zwei Jahrzehnten schloss die Stadt Delmenhorst mit dem Diakonischen Werk und der Delmenhorster Wohnungsbaugesellschaft GSG den Vertrag über die Gemeinwesenarbeit in Düsternort ab. Die Lebensbedingungen im Stadtteil sollten verbessert werden. Damit startete die Arbeit des Nachbarschaftsbüros. Den Geburtstag feierten die Verantwortlichen am Freitagnachmittag mit Anwohnern, Politikern, Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern.

„Sie haben in diesem Stadtteil Pionierarbeit geleistet“, sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz in seinem Grußwort. Die Arbeit in Düsternort diene als Vorbild für Nachbarschaftsbüros in anderen Delmenhorster Stadtteilen.

Die zuständigen Sozialpädagoginnen Bea Brüsehoff und Sarah Stellamanns blickten bei der Feier gemeinsam mit Ehrenamtlichen und Anwohnern auf die ganz persönliche Geschichte des Nachbarschaftsbüros zurück. Mithilfe eines Zeitstrahls berichteten sie den Besuchern von den Höhepunkten der vergangenen 20 Jahre: die ersten Stadtteilfeste, Weihnachtsfeiern, die Gründung der Fahrradwerkstatt sowie der Nordic-Walking-Gruppe. Doch auch an den Brand im Jahr 2014 und den darauffolgenden Umzug des Nachbarschaftsbüros erinnerten sich die Anwesenden. Von der Düsternortstraße 117 ging es in den Chorraum der 12-Apostel-Kirche, dann in eine kleine Wohnung in der Breslauer Straße. Vor zwei Jahren konnte das Nachbarschaftsbüro in die renovierten Räume der GSG in der Elbinger Straße 8 ziehen.

Seit 2014 ist Bea Brüsehoff als Sozialpädagogin für die Institution zuständig. Als Unterstützung kam in diesem Jahr die Sozialpädagogin Sarah Stellamanns dazu. Doch: „Das Nachbarschaftsbüro sind nicht nur Sarah und ich“, sagte Brüsehoff in ihrer Rede. Erst die Besucher, Anwohner und ehrenamtlichen Helfer machen es lebendig, sagte sie.