Nachhaltigkeit: Bienen ziehen in Schulgarten der IGS

Delmenhorst Auch in Zeiten von Corona ist und bleibt Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema – so sieht es die Integrierte Gesamtschule (IGS) Delmenhorst. Bereits seit Beginn des Schuljahres beschäftigen sich 14 Schülerinnen und Schüler in der Imker-AG mit der Rolle der Biene für unsere Umwelt, ihrem Einfluss auf die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und die Honigherstellung. „Die Schülerinnen und Schüler lernten so bereits viel über die Biologie der Bienen und stellten Wachstücher her“, teilt die Schule mit.

Für die Umsetzung ihres theoretischen Wissens fehlte den Schülerinnen und Schülern bislang jedoch etwas Zentrales: die Bienen. Durch das Crowdfunding der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok und der Stadtwerke Delmenhorst konnten nun Materialien und Tiere bestellt werden. Insgesamt konnten bisher 2470 Euro gesammelt und 41 Bienenpatenschaften über das Portal der Volksbank vergeben werden. Das Projekt läuft noch bis zum 20. Juli „und die AG freut sich über weitere Unterstützer“, heißt es von der IGS.

Nun rückte kürzlich das allgegenwärtige Thema der Pandemie für einige Stunden in den Hintergrund, denn die Bienen wurden per Kurier geliefert. In den kleinen summenden Paketen waren die Tiere etwas unruhig, den Umzug in ihr neues Zuhause überstanden sie aber sehr gut, so die Schule.

Die Lehrkräfte André Hinrichs und Anna Winkelmann setzten die Bienen ein und die Schüler Fynn (6. Klasse) und Ole (7. Klasse) durften am nächsten Tag vorsichtig die Zuckerlösung in die Futterzargen einfüllen. Vor der Markierung der Königinnen erfolgte erst einmal keine Durchsicht der Völker mehr, um den Bienen Raum und Ruhe zu geben. „Zunächst möchten wir die Bienen ankommen lassen und gemeinsam mit der Garten-AG an einer bienenfreundlichen Bepflanzung des Schulgartens arbeiten“, betont Hinrichs.

In den kommenden Wochen sollen immer wieder einzelne Mitglieder der Imker-AG unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen an den Bienen arbeiten können. Die Lehrkräfte André Hinrichs und Anna Winkelmann möchten die Teilnehmenden der AG für deren Umwelt sensibilisieren und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern einen Beitrag für Delmenhorsts Vielfalt leisten. „Das Ziel der pädagogischen Imkerei soll der bewusste Umgang mit der Natur sein“, so die IGS.