Nachhaltigkeit: Neue Ideen für Abfall-Aktionstag gesucht

Delmenhorst Im Rahmen der von der Europäischen Kommission initiierten „Europäischen Woche der Abfallvermeidung“ (21. bis 29. November) ist auch in diesem Jahr ein Delmenhorster Aktionstag in der Markthalle vorgesehen – und zwar voraussichtlich am Mittwoch, 18. November, wie die Stadt mitteilt.

Die Planungen für ein breites Angebot für möglichst alle Bevölkerungsgruppen sind bereits angelaufen. Bürgerinnen und Bürger können sich mit neuen Ideen einbringen. Der Fachdienst Umwelt, telefonisch erreichbar unter Telefon 0 42 21/99 21 86, koordiniert die Aktion in Delmenhorst.

Die Stadt Delmenhorst plant mit verschiedenen Kooperationspartnern den Aktionstag, an dem es darum geht, Ideen für weniger Abfall, dafür aber für mehr gemeinschaftlichen Nutzen und für kreative Verwendungsmöglichkeiten gebrauchter Dinge zu entwickeln, vorzustellen oder umzusetzen. Hierfür sind besonders Schulen, Kindergärten, Privatgruppen und Einzelpersonen angesprochen, ihre Ideen und Projekte vorzustellen. Aber auch der Kreativität von Firmen oder Bürogemeinschaften sind keine Grenzen gesetzt.

Im Fokus der Woche der Abfallvermeidung stehen europaweit die Themen Refuse (Vermeidung), Reduce (Reduzierung), Reuse (Wiederverwendung), Repair (Reparatur), Recycle (Verwertung) und Rot (Kompostierung). Damit soll einerseits sensibilisiert und andererseits zum Umdenken und Handeln aufgerufen werden.

Im vergangenen Jahr fanden mehr als 16 500 Aktionen in 30 Ländern Europas statt. In Deutschland zeigten Menschen an mehr als 1000 Orten ihr Engagement für eine abfall­ärmere und ressourcenschonendere Zukunft.