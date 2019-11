Delmenhorst Live-Musik, ein Poetry-Slam und Videobeiträge sollen bei der Delmenhorster „Nacht der Jugend“ am Freitag, 8. November, an die Gräueltaten der Nationalsozialisten erinnern und für Toleranz, Antirassismus und Mitmenschlichkeit werben. Dahinter stehen als Veranstalter der Verein „Breites Bündnis gegen Rechts“, die Stadt Delmenhorst und andere Einrichtungen. Alle zwei Jahre bringen sie Kinder und Jugendliche zum gemeinsamen Diskutieren zusammen. Laut Johannes Mitternacht vom Koordinationsteam soll die „Nacht der Jugend“ bei den Jugendlichen ein Bewusstsein für Demokratie schaffen und einen respektvollen Umgang miteinander vermitteln.

In diesem Jahr wird von 17 bis 22 Uhr in die Volkshochschule (VHS) und das Turbinenhaus des Nordwestdeutschen Museums für Industriekultur in Delmenhorst eingeladen. Die Planungen für die Veranstaltung, die unter dem Motto „Die Würde des Menschen“ steht, sind in den letzten Zügen. Vor rund einem Jahr hat das Organisationsteam rund um Jürgen Schulenberg vom „Breiten Bündnis gegen Rechts“ damit begonnen. Immerhin müssen 42 Gruppen und Initiativen, die sich an der „Nacht der Jugend“ beteiligen, koordiniert werden.

Unter anderem präsentiert sich der Sozialdienst muslimischer Frauen aus Delmenhorst bei der „Nacht der Jugend“. Am Stand des Sozialdienstes kann die Ebru-Kunst ausprobiert werden. Dabei handelt es sich um die Herstellung von Hand verziertem Papier. Zu Beginn der Veranstaltung zeigt eine inklusive Sambagruppe aus Weyhe ihr Können. Auch eine Diskussionsrunde, an der der erste Stadtrat Markus Pragal teilnimmt, steht auf dem Programm. Dabei steht ebenfalls die Würde des Menschen im Mittelpunkt. „Da wird es um persönliche Erfahrung gehen“, erklärt Marlies Lüdeke vom Fachdienst Jugendarbeit.

Unterstützt wird der Abend mit 10 000 Euro von der Stadt Delmenhorst. Auch die Stadtwerkegruppe Delmenhorst, die EWE, die Volksbank Delmenhorst-Schierbrok und Delbus haben Geld gespendet. Die Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben!“ gehört ebenfalls zu den Sponsoren. Die Schirmherrschaft übernimmt Oberbürgermeister Axel Jahnz. Eröffnen wird die Veranstaltung Bürgermeister Hermann Thölstedt um 17.15 Uhr.